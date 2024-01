Calciomercato Inter, colpo last-minute in attacco? | Le ultime

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, in caso di uscita di Sensi, il club non si fionderebbe sul mercato per rimpiazzarlo con un altro centrocampista, questo perché i sei già a disposizione di Inzaghi sono reputati più che sufficienti. Stando a quanto fa notare il quotidiano però, lo spazio per un’operazione in entrata ora ci sarebbe: se entro la fine del mese dovesse capitare un’opportunità per un altro attaccante, Marotta e Ausilio non se la farebbero sfuggire.

Sul tavolo nessun nome particolare

Ad oggi, non ci sarebbe nessun nome sul tavolo in grado di convincere i dirigenti dell’Inter per un’affare economico e soprattutto vantaggioso. Uno dei principali indiziati era Anthony Martial, che ora però è vicino al Fenerbahce.