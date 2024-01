Calciomercato Inter, i nerazzurri accelerano per Taremi | La situazione

L’Inter si è già mossa nel mercato estivo e un nome emerso con forza è quello di Mehdi Taremi. Come scrive Tuttosport, Taremi, in scadenza di contratto con il Porto, ha incontrato nei giorni scorsi uno dei mediatori della trattativa nella sede nerazzurra.

L’interesse dell’Inter per Taremi

I dirigenti dell’Inter hanno manifestato un rinnovato interesse per l’acquisto del giocatore, nel tentativo di accelerare i tempi o quanto meno di portare la trattativa nel futuro. Nei colloqui tra le parti è stato ribadito come i nerazzurri siano interessati a prelevare l’iraniano a costo zero tra sei mesi quando, dal 1° luglio potrà diventare comunitario, grazie ai cinque anni vissuti in Portogallo. Inoltre, nella squadra di Inzaghi prenderebbe il posto di Sanchez o Arnautovic.