Calciomercato Inter, Correa verso la cessione: salgono le quotazioni per il cileno

L’Inter sta pensando seriamente di rimettere Alexis Sanchez a disposizione di Simone Inzaghi: il cileno è svincolato e tornerebbe di corsa, ma serve l’addio di Joaquin Correa. Ormai anche il tecnico ha perso fiducia in lui ed in nerazzurri sono pronti a valutare anche la cessione in prestito.

Calciomercato Inter, tanti club sul Tucu

Correa piace a Betis Siviglia, Bournemouth e Torino. L’attaccante argentino verrebbe ceduto anche in prestito pur di liberare una casella per un giocatore di maggior spessore. Ecco perchè l’idea low cost di Alexis Sanchez è pronta a prendere piede, in casa nerazzurra.