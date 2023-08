Calciomercato Inter, definito l’accordo per l’attaccante | Venerdì le visite mediche

L’Inter piazza una doppia operazione in entrata e uscita nel reparto d’attacco: i nerazzurri in queste ore infatti hanno definito la cessione di Joaquin Correa al Marsiglia, e di conseguenza hanno chiuso anche la trattativa per riportare a Milano Alexis Sanchez.

Calciomercato Inter, venerdì le visite mediche di Sanchez con l’Inter

Come riporta tuttomercatoweb, il Nino Maravilla torna alla Pinetina da svincolato e firmerà un biennale da 3 milioni a stagione. Per entrambi sono state fissate le visite mediche nella giornata di domani.