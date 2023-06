Calciomercato Inter, dopo Thuram messo a segno un altro colpo: le ultime

Un difensore centrale per Inzaghi

L’Inter ingrana la quarta e comincia a chiudere le trattative. Lo dimostra il colpo messo a segno da Marotta, battendo la concorrenza dei cugini del Milan. Marcus Thuram è il primo acquisto estivo della dirigenza, ma Marotta non ha intenzione di perdere tempo e chiude in fretta un altro colpo di mercato, utile per la difesa questa volta.

Calciomercato Inter, quasi fatta per Bisseck

Yann Bisseck è pronto a diventare un giocatore dell’Inter, che ora sta preparando i documenti. Accordo di cinque anni, 7mln di euro in due rate all’Aarhus. Il tedesco dovrebbe arrivare in Italia nella prima metà di luglio per le visite mediche, ultimo step prima della firma.