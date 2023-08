Calciomercato Inter, è l’Arnautovic-Day: sono attese visite mediche e firma

È arrivato il momento di presentare Marko Arnautovic ai tifosi dell’Inter. L’attaccante austriaco è arrivato a Milano nella serata di ieri intorno alle 20:30 per poi effettuare nella giornata di oggi le visite mediche seguite dalla firma sul nuovo contratto.

Arnautovic lascia il Bologna

Il classe ’89 percepirà 3,7 milioni di euro netti all’anno più bonus per un contratto che lo legherà all’Inter per due anni. Al Bologna, invece, andranno 8 milioni più 2 di bonus. I nerazzurri usufruiranno del Decreto Crescita così come successe per il giocatore in Emilia. Arnautovic torna a vestire nerazzurro dopo l’esperienza da giovanissimo dell’Inter del Triplete.