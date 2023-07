Calciomercato Inter, ecco di nuovo l’Al-Nassr

Ormai è chiaro a tutti: la politica delle squadre arabe, è quella di portare grandi nomi dei loro campionati al fine di promuovere il calcio nel loro paese. Koulibaly, Kantè, Benzema, Cristiano Ronaldo e molti molti altri. L’ultimo della lista è Brozovic, passato proprio dall’Inter all’ Al-Nassr nei giorni scorsi. E a quanto pare sempre la società saudita potrebbe nuovamente mettersi a tavolino con la dirigenza nerazzurra per aggiudicarsi il calciatore più desiderato da molte big al momento, vale a dire Onana.

Calciomercato Inter, ancora tutto in divenire

Sebbene accostato ormai da tempo ali inglesi del Manchester United, André Onana resta ancora e a tutti gli effetti un calciatore interista. Il camerunense a Milano sta bene ed una offerta vera e propria da parte dei Red Devils ancora non è arrivata. Ma adesso, entrando in scena anche l’Al-Nassr, la questione potrebbe subire una brusca accelerata. I sauditi non ne fanno certo una questione di soldi, anzi. Avendo risorse davvero enormi ci metterebbero presumibilmente poco ad offrire quel che l’Inter e il calciatore chiedono. Inoltre il sapere che anche la società di Al-Muammar sta seguendo l’estremo difensore nerazzurro, potrebbe suonare come un campanello d’allarme per il Manchester, il quale si muoverebbe in anticipo presentando un’offerta consona. Ovviamente poi ci sarà da tenere in considerazione anche la volontà del diretto interessato che fino ad ora non ha mai lamentato grossi problemi con l’ambiente interista.