Calciomercato Inter, i soldi di Onana per finanziare due grandi colpi | Tutti i nomi

In casa Inter si continua a pensare al mercato visto che ora dopo l’ufficialità di Brozovic ora Marotta e Ausilio sono tentati dall’idea di cedere anche Onana, visto che Ten Hag vorrebbe riavere il calciatore con sè. “Dopo la cessione di Brozovic all’Al-Nassr, il Manchester United è arrivato ad offire 40 milioni per Onana. Cifre che possono sbloccare il mercato dell’Inter in entrata con Lukaku e Frattesi come priorità”.

Calciomercato Inter, 40 milioni per Onana

“I Red Devils nei prossimi giorni potrebbero anche alzare l’offerta per il portiere camerunense. Con quei soldi i nerazzurri puntano al ritorno di Lukaku, in prestito con obbligo di riscatto dal Chelsea, e a Frattesi: sul centrocampista non si vogliono spendere cifre astronomiche perché sul calciatore c’è anche il Milan, che domani dovrebbe avere un incontro con il Sassuolo per il giocatore”. Questo il punto fatto da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, che ha parlato a Sky Sport.