Calciomercato Inter, ecco l’alternativa a Toloi | Marotta trova la soluzione

Continua il lavoro di Marotta e Ausilio per quanto riguarda il mercato visto che la squadra di Inzaghi ha bisogno al più presto di un difensore dopo le partenze di Skriniar e D’Ambrosio. E allora oltre a Bisseck, i nerazzurri prenderanno sicuramente un altro difensore a stretto gira di posta. Tanti i nomi fatti fino ad ora secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, da Pavard e Toloi, fino ad arrivare a Tiago Djalò, che potrebbe essere il grande nome a sorpresa per i nerazzurri.

Calciomercato Inter, sogno Pavard ma..

“Al posto di Skriniar e D’Ambrosio è arrivato Bisseck, che sarà utilizzato anche a sinistra. Per questo serve un marcatore di piede destro che imposti e avanzi palla al piede. C’è Darmian, ma serve un suo alter ego. Il sogno da tempo è Pavard, in scadenza nel 2024 con il Bayern: l’Inter lo segue da tempo e a gennaio ha provato un approccio. Risultato? Respinta. Il Bayern non lo cede. La situazione cambierà se i tedeschi riusciranno a firmare Walker dal City? In viale della Liberazione sostengono di no, ma vale comunque la pena di tenere monitorata la situazione”.