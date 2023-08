Calciomercato Inter, fatta per il centrocampista: atteso mercoledì a Milano

L’Inter confida di completare l’operazione Samardzic entro le prossime ore. Il giocatore e il suo entourage si sono presi del tempo per analizzare l’offerta dei nerazzurri, ma il “si” è vicino. Il giocatore completerà le visite mediche come nuovo acquisto dell’Inter questa settimana, mercoledì atteso a Milano. Intanto Fabbian si accorda con l’Udinese.

Calciomercato Inter, Fabbian verso l’Udinese

L’Inter ha chiuso oggi per Samardzic: si attende che Fabbian definisca gli ultimi dettagli con l’Udinese per far arrivare il serbo a Milano. Accordo per un ingaggio inferiore a 1,5 milioni di euro all’anno.