Calciomercato Inter, Hakimi saluta il Borussia: “Parentesi importante mia vita”

Calciomercato Inter Hakimi saluta il Borussia

“È arrivato il momento di chiudere una parentesi molto importante della mia vita. Dopo due anni meravigliosi, lascio questo club che mi ha donato tanta allegria. E’ stato incredibile quello che ho ricevuto dal club e dalla gente. Dortmund è stata la mia casa per due anni“. Con queste parole su Instagram Achraf Hakimi saluta i tifosi del Borussia Dortmund, in attesa di diventare un giocatore dell’Inter.

“Voglio ringraziare tutti i miei compagni, lo staff tecnico e tutto il personale per l’affetto dimostratomi in ogni momento. Ovviamente – prosegue l’esterno di origini marocchine – ringrazio anche questa meravigliosa tifoseria che ci ha supportato in ogni partita. Niente può pareggiare il Muro Giallo, semplicemente meraviglioso”. “Infine, dico grazie alla mia famiglia e ai miei amici per l’appoggio ricevuto in ogni istante. Spero che un giorno il nostro cammino torni a incrociarsi. A presto Borussia Dortmund!“, conclude Hakimi. “Ti ringraziamo anche noi, Achraf! Buona fortuna per il tuo percorso futuro!”, la risposta del Borussia Dortmund sul proprio profilo Twitter.