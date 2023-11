Secondo quanto riporta FcInterNews.it, il difensore del Lille Tiago Djalò è nel mirino dell’Inter da tempo. Considerato il profilo ideale per il sistema difensivo di Simone Inzaghi, il club nerazzurro si è già mosso in anticipo per tentare di affondare il colpo: pronto un contratto da 2-2,5 milioni di euro a stagione per il centrale che arriverebbe a parametro zero la prossima estate. Ora però bisogna guardarsi attorno, visto la ghiotta occasione altri club stanno prendendo in considerazione il giocatore creando una concorrenza importante.

Calciomercato Inter, anche Juventus e Psg sul portoghese

Al momento c’è anche la concorrenza di Juventus e Psg. I bianconeri hanno intenzione di mettere sul piatto un’offerta simile a quella dei nerazzurri, mentre il club parigino ha intenzione di mettere sul piatto una cifra più allattante. L’Inter, per questo motivo vuole giocare d’anticipo, con i nerazzurri che si sono mossi concretamente con tanto di bozza sul contratto e con la speranza di chiudere l’affare entro fine gennaio.