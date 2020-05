Icardi al PSG, Juve ‘vietata’ da contratto

Ormai ci siamo, oggi sarà ufficiale il passaggio definitivo di Icardi al PSG. All’Inter 50 milioni di euro più 8 di bonus, e una particolare clausola definita da molti anti-Juventus. Qualora il club parigino dovesse infatti decidere di rivendere il calciatore argentino in Italia entro i prossimi 12 mesi, all’Inter andrebbero ulteriori 15 milioni di euro come penale. Futuro in terra francese per Icardi e Wanda Nara? Parola alla Juventus.