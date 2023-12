Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, l’Inter vuole regalarsi il primo rinforzo entro la sfida contro il Verona, oppure poco più tardi. La dirigenza interista non vuole andare per le lunghe con la trattativa Buchanan, e vorrebbe chiuderla nella prima metà del mese dato che c’è abbastanza urgenza di avere un esterno. L’affare è già impostato, il canadese ha già detto sì ai nerazzurri ed è pronto a fare il salto in una big europea e sta lavorando, anche in prima persona, per ottenere il via libera del Bruges.

Decisiva la prossima settimana per Buchanan

Per la cessione del giocatore, manca ancora l’incastro giusto sulle cifre. Al momento c’è ancora distanza: con l’Inter che offre 8 milioni, mentre il Bruges non vuole scendere sotto i 12; non c’è ancora un’intesa sulla formula e da Viale della Liberazione l’unica soluzione possibile è un prestito con obbligo di riscatto. La fumata bianca dovrebbe arrivare, vista la volontà del giocatore e le scarse alternative. Il canadese poi, è ritenuto un profilo adatto anche per coprire il vuoto provocato da un’eventuale cessione di Dumfries.