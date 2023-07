Calciomercato Inter, Marotta conferma Inzaghi | Possibili novità dopo la tournee

L’Inter ha da tempo in mente di chiudere la doppia operazione per portare in nerazzurro i due nuovi portieri, ma nel frattempo Marotta è intento a voler chiudere anche la questione legata al futuro di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, rinnovo biennale per Inzaghi al ritorno dal Giappone

Come riportato da Sportmediaset, Simone Inzaghi potrebbe presto rinnovare il proprio contratto con l’Inter. Il suo agente Tullio Tinti aveva ventilato l’ipotesi nelle scorse settimane e a breve i tempi potrebbero essere maturi: al rientro dalla tournée in Giappone infatti dovrebbe andare in scena l’incontro decisivo in cui verrà messo nero su bianco il prolungamento biennale con ritocco verso l’alto dell’ingaggio.