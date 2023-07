Calciomercato Inter, nuovo capitolo Lukaku: ecco la prima offerta dei nerazzurri

In casa Inter continua la diatriba Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha deciso di chiudere totalmente i rapporti con il club londinese per facilitare la trattativa ai nerazzurri. Ora la “patata bollente” finisce nella mani dei due club che dovranno trovare una soluzione per risolvere questo intreccio di mercato, che dura da troppo tempo.

Calciomercato Inter, anche Inzaghi freme

La società nerazzurra ha deciso di presentare la prima offerta, al Chelsea, per Lukaku. L’idea del ds Marotta è quello di prenderlo in prestito, pagandolo 5 milioni di euro, inserendo l’obbligo di riscatto a 30 milioni. Questa è la base di partenza per intavolare una trattativa. Anche Inzaghi freme all’idea di avere subito l’attaccante, visto che il ritiro della squadra è vicino.