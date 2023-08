Calciomercato Inter, Pavard vestirà la maglia nerazzurra

No, il Bayern Monaco non sta tenendo in ostaggio Benjamin Pavard. E no, il club bavarese non sta facendo alcun dispetto all’Inter tenendo ancora nella propria rosa il difensore francese: semplicemente i bavaresi non hanno ancora trovato il sostituto in caso di addio. Scelta discutibile quella di avere in squadra un giocatore che ha chiesto la cessione già a gennaio, come si può leggere in giro? Sicuramente, ma il calcio è fatto di professionisti che sicuramente fanno le loro valutazioni nella maniera più oculata possibile. Se Pavard resterà al Bayern, non vi resterà di certo per capriccio dei tedeschi, ma perché sicuramente si è trovato un accordo tra le parti.

Calciomercato Inter, trovata l’alternativa a Pavard

E un accordo è stato trovato anche tra l’Inter e la società, e tra i nerazzurri e il calciatore, ma bisogna attendere prima che il Bayern trovi il sostituto. Ciò che sembra certo, però, è che il francese vestirà quasi sicuramente – quest’anno o il prossimo – la maglia nerazzurra. Il difensore è in scadenza nel 2024 e potrebbe arrivare a parametro zero, sempre che non rinnovi con il club. L’alternativa l’Inter già ce l’ha ed è Perr Schuurs, difensore del Torino, con un costo simile a Pavard (tra 27 e i 30 milioni, bonus inclusi. Se l’Inter comprasse ora il difensore del Toro e poi abbracciasse Pavard a costo zero, per i nerazzurri sarebbe un enorme upgrade difensivo in vista delle prossime stagioni.