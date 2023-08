Roma, Azmoun rinuncia alla Coppa d’Asia: Mourinho esulta

Il neo acquisto della Roma, Sardar Azmoun, è da poco atterrato a Ciampino, pronto per una nuova sfida. Il giocatore iraniano è finalmente arrivato a Roma, dopo due anni di lunga attesa. Infatti, ricordiamo che Josè Mourinho aveva chiesto l’attaccante già al suo primo anno in giallorosso per infoltire il reparto. Ora deve cercare di inserirsi subito nel gruppo e soddisfare le richieste del tecnico lusitano.

Roma, Azmoun rimane a Trigoria

Il giocatore iraniano ha assicurato la dirigenza giallorossa che non prenderà parte alla Coppa d’Asia, che si disputerà a gennaio. Ottima notizia per Mourinho che non vedrà privarsi di un attaccante nel momento clou della stagione.