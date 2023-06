Calciomercato Inter, possibile una cessione: l’esterno può salutare i nerazzurri

Dopo la delusione per la sconfitta in finale di Champions League, l’Inter sta programmando il suo futuro: Giuseppe Marotta dovrà lavorare sodo sin da subito per consegnare a Simone Inzaghi una rosa competitiva. Per questo motivo sarà importante ricavare denaro dalle cessioni: sembrerebbe che un esterno sia in partenza verso la Germania.

Inter, l’Union Berlino tratta Gosens

L‘Inter, dunque, per fare mercato starebbe cercando di vendere gli esuberi: uno di questi è Robin Gosens, il quale, arrivato a gennaio 2022, non ha convinto a pieno la dirigenza nerazzurra. Per questa ragione, l’Union Berlino, secondo quanto riportato da Kicker, starebbe pressando Giuseppe Marotta per l’esterno tedesco: uno dei principali ostacoli sarebbe rappresentato dal prezzo del cartellino, ma la volontà del calciatore di tornare nella sua terra d’origine potrebbe facilitare il trasferimento. La soluzione probabile, a questo punto, sembrerebbe un prestito con obbligo di riscatto. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori aggiornamenti.