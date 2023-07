Calciomercato Inter, primo no del West Ham per Scamacca | Trattativa ad oltranza

Continua l’interesse dell’Inter per Scamacca, che è il nome forte delle ultime ore dopo aver rinunciato ad Alvaro Morata, viste le difficoltà ad arrivare al calciatore spagnolo.

Secondo quanto riportato da TalkSPORT l’Inter per arrivare all’ex Sassuolo avrebbe proposto 20 milioni di euro al West Ham per prendere il calciatore romano anche se il club inglese avrebbe detto no. I nerazzurri però sembrerebbero aver superato la concorrenza della Roma e avrebbero la porta spalancata nonostante non si riesca ad arrivare ad un accordo con gli Hammers.