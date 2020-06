Calciomercato Inter, Sanchez non torna a Manchester: le parole di Solskjaer

Calciomercato Inter Sanchez: un caso aperto

“Un ritorno di Alexis Sanchez al Manchester United a fine stagione? ​A volte, quando arredi un salotto, potresti anche ritrovarti una bella sedia o un bel divano, ma forse non va bene con il resto della stanza”. E’ la battuta con cui il tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, replica a una domanda sull’attaccante in prestito all’Inter in una intervista ripresa dal britannico ‘The Sun’.

Calciomercato Inter Sanchez: le parole di Solskjaer

“Naturalmente c’è sempre posto per i buoni giocatori e per le brave persone. Vediamo dove saremo alla fine di questa stagione, perché riteniamo che la squadra sia molto buona. Riteniamo di essere sulla buona strada per riuscire ad ottenere qualcosa”, conclude