Calciomercato Inter, se Gosens lascia c’è un grande nome per la fascia | Di chi si tratta

L'esterno vola verso il ritorno in patria

In queste ultime ore prima del weekend, dove sono ricominciati diversi campionati e aspettando la serie A, si torna a parlare di un possibile ritorno di Robin Gosens in Bundesliga. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sul calciatore tedesco ex Atalanta sarebbe tornato prepotentemente l’interesse dell’Union Berlino, che è da tempo sull’esterno sinistro e che lo vorrebbe a titolo definitivo.

Leggi anche: Calciomercato Inter, Samardzic rischia di sfumare: il motivo

Qualora i nerazzurri cedessero Gosens, avrebbero bisogno di un altro calciatore in grado di infiammare la pizza visto anche il mancato ritorno di Lukaku. E proprio per questo i nerazzurri starebbero pensando a Carlos Augusto, esterno rivelazione del Monza, che da Galliani viene valutato 30 milioni di euro e che è pronto per una big.