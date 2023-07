Calciomercato Inter, si allontana Morata: pronto il rilancio

Calciomercato Inter, si allontana Alvaro Morata

Dopo l’incontro tra l’entourage di Alvaro Morata e la dirigenza nerazzurra, il calciatore sembrava destinato ad un passaggio imminente a Milano. L’attaccante, fortemente voluto da Simone Inzaghi, aveva dato il proprio assenso per il suo trasferimento in nerazzurro. Tuttavia, il problema principale, alla base della trattativa, è sempre stato legato al prezzo del cartellino imposto dall’Atletico Madrid.

Calciomercato Inter, parti lontane

I Colchoneros hanno fissato il prezzo del cartellino a 21 milioni di euro per attaccante ex Juventus e Real Madrid, e non hanno alcuna intenzione di scendere al di sotto delle richieste iniziali, soprattutto per la folta concorrenza interessata al calciatore. L’Inter offre 15 e non sembra volersi avvicinare alle pretese degli spagnoli. Dunque, le parti sono distanti e per conoscere il futuro di Alvaro Morata bisognerà attendere ancora un po’.