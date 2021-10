Calciomercato Inter: trovato l’accordo per l’erede di Handanovic

La permanenza di Handanovic all'Inter è in bilico. Marotta e Ausilio sembrano aver trovato il portiere dell'Inter del futuro in Olanda

Lo sloveno non convince e la dirigenza guarda già al mercato di giugno

Il mercato nerazzurro si infiamma. Complici le non brillantissime prestazioni di Handanovic di inizio stagione, il ds Ausilio è già alla ricerca dell’erede del capitano. Sono stati vagliati vari nomi. La ricerca, secondo gli ultimi rumors di calciomercato è conclusa. La scelta è ricaduta su Andrè Onana. Attualmente in forza all’Ajax, il camerunense ha dato prova di grande valore ed attirato su di sè gli occhi di vari club europei. Al momento l’Inter è in pole per assicurarsene le prestazioni in vista del prossimo anno.

Il camerunense potrebbe arrivare a parametro zero

Il 25enne è entrato nell’ultimo anno di contratto con i Lancieri. Marotta e Ausilio hanno bruciato la concorrenza, ingolositi dall’opportunità di prenderlo a parametro 0. Dall’Olanda danno l’accordo con l’agente come già fatto. Sempre le stesse fonti affermano che il giovane portiere arriverebbe nella finestra estiva di calciomercato. Handanovic, momentaneamente, resta titolare inamovibile.