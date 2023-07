Calciomercato Inter, tutto su Lukaku | Ecco quando si può chiudere

L’Inter vuole regalare al più presto Romelu Lukaku a Simone Inzaghi: nonostante le resistenze del Chelsea, il centravanti belga ha già dichiarato di voler tornare a indossare la maglia nerazzurra nella prossima stagione e Marotta sta facendo di tutto per accontentarlo.

Calciomercato Inter, per Lukaku in nerazzurro si può chiudere entro lunedì

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri presto chiuderanno la cessione di Andre Onana al Manchester United e incasseranno circa 55 milioni di euro fra parte fissa e bonus. Il tesoretto ricavato dalla partenza del portiere camerunese potrà permettere al club di poter tornare sul mercato e investire per acquistare definitivamente dal Chelsea Romelu Lukaku. Presto si arriverà ad una svolta con Marotta e Ausilio che potrebbero offrire 35 milioni di euro, cifra per cui si potrebbe chiudere l’operazione. La fumata bianca può essere attesa lunedì.