Calciomercato Inter, ufficiale il rinnovo di Mkhitaryan: il comunicato del club

Come previsto è arrivato anche l’annuncio del rinnovo di Henrikh Mkhitaryan. Dopo l’atteso rinnovo di Dimarco arrivato in mattinata, nel pomeriggio è arrivato a sorpresa quello di Darmian che non era previsto per oggi ed infine quello dell’armeno. Il calciatore ha firmato fino al 2026.

Il comunicato del club

MILANO – FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Henrikh Mkhitaryan: il centrocampista classe 1989 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026.