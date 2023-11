Calciomercato Inter, un jolly portoghese per la difesa

Per la prossima finestra di mercato invernale, ma soprattutto per quella estiva i dirigenti dell'Inter hanno cominciato a lavorare su nuovi profili in scadenza il prossimo giugno.

Per la prossima finestra di mercato invernale, ma soprattutto per quella estiva i dirigenti dell’Inter hanno cominciato a lavorare su nuovi profili in scadenza il prossimo giugno. L’ultimo nome è quello di Tiago Djalò, difensore portoghese di proprietà del Lilla, con un passato al Milan. L’obiettivo di Marotta è di rafforzare la difesa anche dopo l’infortunio di Pavard e per dare a Inzaghi valide alternative.

Inter, chi è Tiago Djalò

Tiago Djalò, è giunto in Francia con l’operazione Leao-Milan. Nonostante un infortunio al legamento crociato che dallo scorso marzo lo ha tenuto lontano dal campo per otto mesi le voci di mercato su un possibile passaggio all’Inter continuano ad aumentare. Due le possibili soluzioni per Marotta per chiudere l’affare.

Il difensore del Lille potrebbe già lasciare il club francese a gennaio grazie a un piccolo indennizzo, visto che ha il contratto in scadenza a giugno 2024, ma l’Inter sta valutando l’opzione di poterlo prendere a parametro zero. Considerando il grave infortunio, l’Inter potrebbe acquistare il giocatore già a gennaio, ma lasciandolo in prestito fino a giungo al Lille, per permettergli un recupero tranquillo in Francia e poi unirsi ai nerazzurri dal 2024.I nerazzurri dovranno comunque superare la concorrenza del Barcellona, anch’essa forte sul giocatore.