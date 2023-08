Calciomercato Inter, visite e firma per Audero | Per l’attacco occhio a Taremi

Come di consueto, Emil Audero prenderà il via quest’oggi alle visite mediche di rito prima di mettere nero su bianco sul contratto che il calciatore firmerà con i nerazzurri. Ausilio e Marotta che hanno sciolto così le riserve, e sarà lui il vice Sommer. Per un portiere che arriva c’è sempre uno che parte, si perchè Filip Stankovic, figlio d’arte e portiere dell’Inter, si trasferirà alla Sampdoria di Andrea Pirlo con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Calciomercato Inter, da Morata a Taremi | La situazione

Se per la porta le cose sembrano sistemate, non è così per l’attacco visto che alla rosa di Inzaghi manca ancora un attaccante. Tanti i nomi fatti fino ad ora: da Morata a Balogun fino ad arrivare a Taremi, Beto e Zapata. Nelle prossime ore ci sarà sicuramente più chiara la situazione, visto che i nerazzurri sono tornati forte su Taremi, attaccante del Porto, anche se serviranno però 30 milioni di euro per portare il calciatore a Milano.