Calciomercato Inter, Zanetti: “Thuram e Frattesi volevano noi, siamo competitivi”

calciomerSe guardassimo su un grafico a linee l’evolversi dell’ultimo lustro dell’Inter, e in special modo l’ultimo triennio, noteremmo il continuo crescendo dei segmenti, mettendo addirittura in dubbio il confronto tra l’ultima stagione, conclusa al terzo posto, con quella del 19° scudetto. E ciò è in parte scaturito da un sistematico approccio nella gestione dirigenziale, che è progredito soprattutto grazie a Giuseppe Marotta. Steven Zhang vuole blindare gli elementi che hanno permesso l’approdo ad Istanbul in congruenza ad innesti mirati e di prospettiva.

Inter, Zanetti su Thuram, Frattesi e il recente passato

A spiegare certe dinamiche ci ha pensato Javier Zanetti, in occasione del Premio Fair Play Menarini, a Firenze: “È normale avere richieste se hai giocatori importanti, per ora Onana è un nostro giocatore e speriamo di tenere tutti quelli importanti. Il mercato è appena iniziato, qualcosa può cambiare, ma l’Inter si è sempre dimostrata all’altezza nel costruire squadre di livello”. Zanetti ha poi aggiunto: “Sono contento anche dell’arrivo di Marcus, ho parlato col padre e anche lui è felice. Sono contento perché sia lui che Frattesi volevano l’Inter ed è importante. Da quattro anni ci dimostriamo molto competitivi. Spalletti mise le basi, poi abbiamo vinto due campionati, siamo arrivati in finale di Champions e a alle Coppe Italia e alle Supercoppe. Vuol dire essere competitivi”.