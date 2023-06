Inter, Zanetti ammette: “Competere con l’Arabia è difficile. Messi è da Pallone d’Oro”

Intervistato ai microfoni di Planetwin365news, l’ex calciatore e ora vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato dell’Inter e dell’impossibilità di competere con le squadre dell’Arabia Saudita: “Una top 3 di allenatori? Guardiola che è riuscito a vincere il Triplete nonostante una finale di Champions in cui Simone Inzaghi è stato molto bravo a livello tattico. Poi Carlo Ancelotti, sempre molto saggio, tranquillo e autore di un lavoro molto valido, infine Spalletti per quello che ha fatto con il Napoli. Pallone d’Oro? Secondo me lo merita Messi, perché è riuscito a coronare il suo sogno di vincere il Mondiale da vero protagonista. A mio avviso è il migliore da diversi anni”.

Zanetti: “Ronaldo ha portato l’effetto domino”

E poi ancora: “L’Arabia Saudita? Con l’arrivo di Ronaldo, si è verificato un effetto domino. Hanno iniziato a investire tanto puntando non solo in Italia, ma anche in Premier League e nel calcio spagnolo. Vogliono portare nel loro campionato giocatori pronti per favorire la crescita del movimento. Non so se potrà rappresentare un’antagonista del calcio europeo, ma certo a livello economico c’è tanta differenza e al momento competere con questa realtà è molto difficile”.