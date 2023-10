Calciomercato Juve, fari puntati sul talento ucraino: Giuntoli osserva la sfida di Champions

Giuntoli è arrivato alla Juve per scoprire nuovi talenti in giro per l’Europa e per il mondo. Considerando l’inconveniente del caso Pogba, Allegri dovrà fare a meno di un centrocampista che alza il tasso tecnico dei bianconeri. Sul taccuino del ds c’è presente Georgiy Sudakov, classe 2002 dello Shaktar con cui ha avuto un grande inizio di stagione segnando due reti in cinque apparizioni.

Chi è Sudakov, il talento di Giuntoli

Sudakov è un trequartista dotato di grande tecnica e anche una discreta finalizzazione. Da quando ha debuttato in Champions nel 2020, l’ucraino è stato in continua evoluzione fino a diventare il perno del suo club. Il prezzo del cartellino si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro.