Calciomercato Juve: piazzato Zakaria: 20 milioni nelle casse bianconere

I bianconeri piazzano Zakaria e sblocca il mercato. Accordo lampo fra Juventus e Monaco che di fatto sancisce la vendita del cartellino di Zakaria per la modica cifra di 20 milioni. A breve l’annuncio ufficiale.

Calciomercato Juve: Zakaria sblocca il mercato?

Come annunciato dai colleghi Calciomercato.com l’affare Zakaria al Monaco “sa da fare”. Mancano gli ultimi dettagli che riguardano le modalità se in prestito con obbligo o vendita diretta, cosa che comunque, a quanto emerso ultimamente, non dovrebbe mettere intoppi alla trattativa. In caso di ufficialità le finanze della Juventus riprenderebbero fiato dopo un periodo difficile per la ormai nota situazione societaria.