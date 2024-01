Calciomercato Juve, tre giocatori in scadenza a giugno 2024: da oggi possono accordarsi con altri club

La Juventus sta riflettendo sul colpo giusto da mettere a segno a centrocampo in questa finestra di calciomercato. Oltre a ciò, però, i bianconeri devono valutare il capitolo rinnovi con tre giocatori che rischiano di lasciare il club a parametro zero a fine stagione.

Giuntoli pensa al capitolo rinnovi

I tre giocatori in questione sono: Rabiot, Rugani e Alex Sandro. Il francese sta diventando sempre più fondamentale per la Juve sia a livello tecnico che carismatico ma il rinnovo è ancora lontano mentre Rugani è felice di rimanere in bianconero e c’è la voglia di prolungare. L’unico fuori dal progetto è il difensore brasiliano che con ogni probabilità potrebbe lasciare la squadra al termine del contratto. In ogni caso, da oggi i giocatori saranno liberi di trovare un accordo con altri club per la prossima stagione.