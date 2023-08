Calciomercato Juventus, Allegri detta le linee per il mercato | Ecco i nomi del tecnico

La Juventus in questa sessione di mercato ha deciso di aggiungere esperienza alla propria rosa: oltre allo scambio impostato con il Chelsea con Lukaku in bianconero e Vlahovic a Londra, Massimiliano Allegri ha dato indicazioni precise sui giocatori che vorrebbe nella sua nuova Juventus.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole esperienza: gli obiettivi sono Kessie e Castagne

Come riporta Repubblica, il tecnico ha chiesto profili che conoscano la Serie A e abbiano tante partite alle spalle, per poter avere una squadra pronta per il prossimo campionato. Ecco il motivo della virata su Romelu Lukaku, anche a costo di sacrificare Vlahovic, ma non solo. Il tecnico livornese inoltre starebbe continuando a chiedere anche Franck Kessie per il centrocampo, in uscita da Barcellona, e Timothy Castagne del Leicester, retrocesso in Championship e sul punto di lasciare le Foxes.