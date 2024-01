Calciomercato Juventus, Allegri vuole conferme a cominciare da Iling | Contratto blindato

In casa Juventus, oltre agli acquisti per consentire ad Allegri di poter lottare fino in fondo per gli obbiettivi stagionali, si iniziano a programmare anche gli incontri per i rinnovi.

Samuel Iling-Junior verso il rinnovo

Una delle rivelazioni in casa bianconera è stato senza dubbio Samuel Iling-Junior. Il calciatore Inglese era ad un passo dalla cessione, ma ora le cose sembrano essere cambiate. Come riporta “Tuttosport” grazie anche alle ottime prestazioni ha convito il club a voler puntare su di lui anche per i prossimi anni. Il contratto del classe ’03 è in scadenza nel 2025, ma presto si incontrerà per discutere il rinnovo. Sulle sue tracce si era messo il Monza, ma i piemontesi non hanno aperto al prestito del centrocampista.