Un centrocampista in casa Juventus dovrebbe arrivare nella sessione di mercato invernale. Uno dei nomi in cima alla lista dei desideri di Giuntoli è Khephren Thuram per il quale il Nizza continua a sparare alto. Sul giocatore però non ci sono solo i bianconeri ma bensì altri top club europei.

La Premier chiama Thuram

Nelle ultime ore sarebbe tornato alla carica sul francese il Liverpool di Jurgen Klopp che aveva già seguito il centrocampista nella finestra di mercato estiva per poi virare su altri acquisti. Giuntoli resta, per il momento, in testa per accaparrarsi le prestazioni di Thuram.