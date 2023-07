Calciomercato Juventus, Bremer in bilico | Giuntoli individua il sostituto

La Juventus non è sicura della permanenza di Gleison Bremer in bianconero: il centrale brasiliano è molto ambito in Inghilterra, con Tottenham e Manchester United in prima fila, anche se Allegri e Giuntoli non vorrebbero privarsene per non sacrificare la difesa.

Calciomercato Juventus, Giuntoli individua Mavropanos come possibile sostituto

Come riporta la Gazzetta dello Sport, nei radar bianconeri per sostituire Bremer è finito Konstantinos Mavropanos, 25enne dello Stoccarda con un passato nell’Arsenal e che molti in Grecia paragonano al giovane Kostas Manolas.