Calciomercato Juventus, Carnevali su Berardi: “C’è stato un contatto coi bianconeri ma..”

In casa Juventus si torna a parlare di Domenico Berardi considerato proprio che il prossimo turno offrirà proprio il Sassuolo contro i bianconeri.

Carnevali: “Le trattative non vanno tirate per le lunghe”

E proprio di questo ha parlato Giovanni Carnevali, ad del club neroverde che ha parlato dell’esterno di Dionisi e della Nazionale: “Ammetto che un contatto con la Juventus c’è stato dopo che Berardi aveva espresso la ferma intenzione di andare in bianconero – racconta -: a Torino volevano il giocatore ma non c’è stata una trattativa vera e propria, noi avevamo solo dato una scadenza, il 17 agosto, per chiudere l’accordo e per trovare un sostituto. In quel momento la Juve aveva forse problematiche diverse ed è finita con un nulla di fatto. E’ importante la chiarezza nelle trattative e non puoi tirarla troppo per le lunghe”.