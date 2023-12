Il contratto di Federico Chiesa è in scadenza al 2025, ma la Juventus ha ottenuto la promessa dal centrocampista che non lo vedrà andare via a zero. C’è possibilità di aprire a una trattativa per rinnovare; ciò offrirebbe maggiori garanzie al club, ma non andrebbe a togliere la possibilità di una cessione del giocatore.

Chiesa | La proroga contrattuale

La Juventus, come reso noto da Gazzetta.it, vuole prolungare il contratto di Chiesa per un anno, come per il compagno Adrien Rabiot, alle stesse cifre, e al momento l’azzurro guadagna 5 milioni di euro netti a stagione. La società bianconera comunque è pronta a considerare ulteriori offerte che potrebbero arrivare nel mese di giugno, se il giocatore volesse essere ceduto, o in caso di un aumento dell’ingaggio, se la stagione sarà stata molto positiva.