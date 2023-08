Calciomercato Juventus, chiusa una doppia cessione nel weekend

La Juventus si prepara a chiudere un doppio colpo in uscita nelle prossime ore: i bianconeri, a causa della squalifica dalle coppe europee, giocheranno solo due competizioni e per questo motivo Allegri ha più volte ribadito di non volere una rosa particolarmente ampia.

Calciomercato Juventus, nel weekend Soulè e Kaio Jorge al Frosinone

Come riportato da Sky Sport, il Frosinone è vicino alla chiusura con i bianconeri per Matias Soulé e Kaio Jorge. L’accordo per il prestito dei due sudamericani dovrebbe essere raggiunto tra sabato e domenica. La trattativa è vicina alla chiusura, le prossime 48 ore saranno decisive.