Calciomercato Juventus, colpo in arrivo per la difesa | Giuntoli è pronto

Aspettando di capire come si evolveranno le questioni Bonucci e Alex Sandro, il nuovo ds della Juventus Giuntoli è pronto a fare il primo acquisto in difesa. Si tratta di Facundo Gonzalez del Valencia, che secondo quanto riportato da Sky Sport sarebbe a un passo dal vestire la maglia bianconera.

La Juventus accelera sul mercato

Le prossime ore saranno decisive anche se il club bianconero è già d’accordo con la squdra spagnola e l’operazione dovrebbe andare in porto nelle prossime ore. Il calciatore sarà valutato da Allegri che dovrà decidere se cedere in prestito o tenere in rosa il forte calciatore classe 2003.