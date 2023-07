Calciomercato Juventus, colpo sulla trequarti: c’è il sì del calciatore | Ecco di chi si tratta

Calciomercato Juventus, Lindstrøm dice sì ai bianconeri

Il mercato della Juventus potrebbe portare sviluppi interessanti anche in merito alle entrate, e non solo alle cessioni. L’ultima idea, secondo quanto riporta riferisce tuttomercatoweb.com, sarebbe il trequartista danese dell’Eintracht Francoforte, Jesper Grænge Lindstrøm. La società bianconera sta già lavorando sotto traccia e avrebbe raggiunto un’intesa di massima con l’entourage del calciatore, favorevole al passaggio a Torino.

Lindstrøm, l’Eintracht fissa il prezzo del cartellino

Tuttavia, la Juventus deve far fronte al prezzo del cartellino di 35 milioni di euro fissato dall’Eintracht Francoforte. Le società sono in buoni rapporti, come provano gli affari andati in porto nella passata stagione con Kostic e Pellegrini, e potrebbero trovare un accordo. Lindstrøm non ha attirato l’attenzione della sola Juventus, ma anche di un altro club del campionato italiano, ovvero il Napoli, inseritosi nella trattativa per il giovane trequartista classe 2000.