Calciomercato Juventus, contatti con il Monza per Carlos Augusto: determinanti le cessioni

Non si ferma il mercato della Juventus, nemmeno dopo i problemi legali che accompagnano il club bianconero dallo scorso novembre e che ad oggi rappresentano multe salate ed una clamorosa, ma allo stesso tempo già messa in considerazione, esclusione dalle coppe europee, terra abituale per la Vecchia Signora. Negli ultimi giorni, infatti, i bianconeri hanno avuto diversi contatti con il Monza per capire la situazione legata all’esterno sinistro brasiliano Carlos Augusto. La dirigenza della Juventus potrebbe fare un investimento in quella zona di campo qualora dovessero partire uno o più esterni.

Calciomercato Juventus, piace tanto Carlos Augusto: la situazione

Il profilo individuato per ricoprire la corsia di sinistra e rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri è dunque quello di Carlos Augusto, esterno brasiliano che fa gola a parecchi club della nostra Serie A. Qualora dovessero partire uno o più esterni sinistri la Juventus potrebbe decidere di fare un investimento importante in quella zona del campo e puntare sul laterale di proprietà del Monza. Ancora incerto il futuro di Luca Pellegrini rimasto in orbita Lazio, così come quello di Andrea Cambiaso, che potrebbe essere in uscita, e Alex Sandro.