Calciomercato Juventus, richiesta per il centrocampista | Ipotesi nuovo prestito

La Juventus, dopo l’ufficialità dell’esclusione dalla prossima Conference League e la multa di 20 milioni di euro, dovrà ridisegnare le proprie strategie per il mercato: i bianconeri probabilmente chiuderanno il mercato in entrata a meno di cessioni pesanti, anche se alcuni elementi della rosa sono ancora seguiti da altre squadre.

Calciomercato Juventus, il Monza vuole nuovamente Rovella in prestito

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Monza sogna il ritorno in biancorosso di Nicolò Rovella. Il club brianzolo starebbe aspettando il rientro dei bianconeri dalla tournèe americana per provare ad intavolare una trattativa. La Juventus, che non avrà coppe europee nella prossima stagione, potrebbe anche valutare l’ipotesi di cedere nuovamente Rovella in prestito.