Calciomercato Juventus, si chiude per il Campione del Mondo | I dettagli

Sprint per il difensore uruguaiano

Calciomercato Juventus, trattativa in dirittura d’arrivo per Gonzalez

Come già noto da diversi giorni, la Juventus sta mettendo a segno il colpo Facundo Gonzalez, difensore uruguaiano del Valencia. I bianconeri trattano il calciatore da oltre un anno, e la buona prestazione ai Mondiali Under 20, in cui è stato protagonista assoluto al centro della difesa dell’Uruguay, ha acceso l’interesse di numerosi club, tra cui Milan, Salernitana, Watford, Everton, Porto e Ajax.

Gonzalez, le cifre dell’operazione

Dunque, secondo quanto riporta Tuttosport, la trattativa sembra essere giunta i dettagli, complice il buon rapporto tra la società e l’agente del calciatore, Martin Guastadisegno, stesso di Matias Soulé. Nel fine settimana i due club si incontreranno per chiudere l’operazione, che costerà alla Juventus una cifra vicina ai 3 milioni di euro. La volontà della dirigenza bianconera, ora, è quella di convincere il tecnico, Massimiliano Allegri, a trattenerlo come sesto difensore in rosa.