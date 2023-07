Juventus, niente Conference | Ecco come cambia il mercato

Con la decisione dell’Uefa di eliminare la Juventus dall’Europa League, i bianconeri potrebbero decidere di cedere diversi calciatori sul mercato, a cominciare da McKennie e Rovella, che hanno mercato e che potrebbero essere venduti per fare cassa.

Calciomercato Juventus, i bianconeri rivoluzionano la rosa

Per il calciatore ex Monza si sta valutando anche un prestito, visto che il centrocampista potrebbe tornare di nuovo a Torino, sperando in acque migliori. Da valutare poi sempre la posizione di Vlahovic, che potrebbe essere ceduto per fare cassa, con i bianconeri che potrebbero ripiegare poi su Lukaku, già dimenticato da tutti i tifosi dell’Inter.