Calciomercato Juventus, CR7 vorrebbe in squadra un ex compagno

Cristiano Ronaldo consiglia Federico Chiesa alla dirigenza United

Cristiano Ronaldo consiglia, la dirigenza del Manchester United prende appunti. Il campione portoghese, durante l’ultimo anno alla Juventus, è rimasto stregato dalle qualità tecniche, fisiche e caratteriali di Federico Chiesa che hanno portato l’esterno ex Fiorentina a diventare uno dei migliori giocatori della serie A e a essere protagonista con la nazionale di Mancini all’Europeo.

Su calciomercato.it viene riportata la voce secondo la quale, Ronaldo avrebbe chiesto alla dirigenza del Machester United di bussare alla porta della Juventus per intavolare una trattativa per portare Chiesa con i Red Devils. L’anno scorso l’annata dell’ala della nazionale è stata particolarmente prolifica con 14 gol e 10 assist tra tutte le competizioni (oltre ai 2 segnati all’Europeo) e l’intesa tra i due è scoccata subito con Chiesa che non di rado ha assistito il portoghese per un gol. Al momento queste sono solo voci di mercato e questo è un semplice desiderio che CR7 avrebbe espresso.