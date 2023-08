Calciomercato Juventus, dalla Turchia ne sono certi: si tratta Zaniolo

Contatti tra Juventus e Galatasaray per Nicolò Zaniolo

Torna a far parlare di sé la possibile quanto attesa accoppiata Juventus–Zaniolo. A causa delle problematiche societarie, questa sessione di calciomercato non ha regalato grandissimi colpi in entrata, ma qualcosa potrebbe cambiare nei prossimi giorni. Dalla Turchia ne sono certi: Nicolò Zaniolo avrebbe costanti contatti con la dirigenza bianconera che a sua volta avrebbe presentato la giusta offerta al Galatasaray.

Calciomercato Juventus, offerta per Zaniolo

Secondo il sito turco Fanatik, infatti, il Galatasaray avrebbe trovato l’accordo con il brasiliano Tete, un esterno mancino abituato a giocare a destra. L’acquisto del brasiliano dallo Shakhtar Donetsk, sempre secondo Fanatik, potrebbe portare alla cessione di Nicolò Zaniolo. Dunque sarebbe in corso una trattativa con la Juventus con un’offerta bianconera salita a 30 milioni di euro, bonus compresi. Una cifra inferiore ai 35 milioni fissati dalla clausola rescissoria stabilita al momento dell’arrivo del classe 1999 a Istanbul dalla Roma, durante il mercato invernale della stagione 2022-23, ma una cifra che la stampa turca reputa sufficiente a convincere i campioni di Turchia.