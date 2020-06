Calciomercato Juventus Dembélé Pjanic : incastro perfetto

Come riporta l’edizione oggi in edicola del Mundo Deportivo, quotidiano catalano molto vicino alla società blaugrana, la società di Andrea Agnelli e quella guidata da Josep Maria Bartomeu avrebbero trovato la quadratura del cerchio nell’affare Pjanic. Ricordiamo che il Barcellona cerca con insistenza il bosniaco, classe 1990, valore nominale di mercato 52 milioni di euro e contratto che le lega alla Vecchia Signora in scadenza al 30 giugno 2023. Sarri apprezza le sue geometrie ma gli preferisce un profilo più dinamico, Bentancur o il suo pupillo Jorge Luiz Frello Filho, meglio conosciuto come Jorginho.

Calciomercato Juventus Dembélé Pjanic : la proposta dei catalani

La Juventus si è dimostrata da subito disponibile a trattare con il Barcellona ma non potendo circolare cifre importanti il nodo è la contropartita tecnica. Diversi nomi sono stati messi sul piatto, da Rakitic, ad Ansu Fati, passando per Semedo e Umtiti. Nella giornata di ieri, però, forse è arrivata la svolta. Paratici ha chiesto informazioni su Ousmane Dembélé, classe 1997, valore nominale di mercato 56 milioni di euro contratto in scadenza al 30 giugno 2022. L’ipotesi in campo è quella di uno scambio di cessioni, fattore che darebbe ad entrambe i club la possibilità di generare una plusvalenza, con prelazione di acquisto in favore del Barca nel caso in cui il Club bianconero volesse cedere il giovane campione del mondo del 2018. Dembélé ha bisogno di rilanciarsi dopo le stagioni difficili al Barcellona, piace molto a Paratici e di contro i catalani avrebbero dato il loro via libera perché cosi facendo il ragazzo. potrebbe giocare con maggiore continuità.

Chi è Dembélé

Ousmane Dembélé è considerato uno dei giovani più forti del panorama europeo, è un esterno offensivo rapido, dotato nel dribbling e nella tecnica individuale. Abile con entrambi i piedi, può svariare a supporto delle punte e, all’occorrenza, giocare come trequartista. Un profilo perfetto per Maurizio Sarri.