Il calciomercato Juventus prenderà una svolta diversa nei prossimi mesi: via tutti gli esuberi e chi non rientrerà nel progetto Spalletti e dentro novità che rinforzano a dovere la rosa. Nel mirino la società ha due pensato a due colpi per accontentare Luciano Spalletti: Ederson e Alisson.

Calciomercato Juventus, Ederson e Alisson nel mirino

La Juventus deve correre ai ripari per la porta. In pole c’è l’idea Alisson del Liverpool, portiere con personalità ed esperienza. Alisson Santos, portiere del Liverpool che Spalletti aveva allenato a Roma nel 2016/17, risulta essere l’uomo giusto. Il titolare del Brasile ha recentemente rinnovato col Liverpoool fino al 2027 ma la mossa dei Reds, che avevano l’idea di non perderlo a zero.

Non solo un portiere, nei progetti della dirigenza della Vecchia Signora c’è anche quello di trovare un nuovo regista. L’obiettivo si è fermato su Ederson dell’Atalanta. Contratto in scadenza nel 2027 e desiderio di lasciare Bergamo certo. L’ostacolo è solo uno: l’Atletico Madrid, che a gennaio aveva già preso Lookman da Bergamo, è pronto a portare via anche Ederson. Gli spagnoli sono frenati dai 40 milioni di euro che chiede l’Atalanta. Situazione da seguire con attenzione perché la Juve potrebbe soffiare il giocatore ai Cholchoneros.